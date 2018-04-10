Президента США Дональда Трампа на саммите Америк в Лиме заменит вице-президент Майк Пенс, говорится в заявлении Белого дома. Трамп останется в США, чтобы "контролировать американский ответ Сирии" Фото: EPA Также отменяется поездка президента США в столицу Колумбии Боготу.Президент будет "контролировать американский ответ Сирии и следить за развитием ситуации в мире", говорится в сообщении Белого дома.На саммите Америк, который начнется 13 апреля, Трампа заменит вице-президент Майк Пенс.Reuters напоминает, что на всех саммитах Америк, начиная с первого в 1994 году, делегацию США возглавлял президент.9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует в течение ближайших часов принять решение об ответе на химическую атаку в сирийском городе Думе, где 7 апреля погибли от 70 до 100 человек.Глава Белого дома сразу после инцидента назвал президента Сирии Башара Асада "животным", подчеркнув ответственность Ирана и России за гибель мирных жителей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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