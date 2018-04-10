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Трамп отменил визит в страны Латинской Америки из-за ситуации в Сирии - Белый дом
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10.04.2018 18:25
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Президента США Дональда Трампа на саммите Америк в Лиме заменит
вице-президент Майк Пенс, говорится в заявлении Белого дома. Трамп
останется в США, чтобы "контролировать американский ответ
Сирии" Фото: EPA Также отменяется поездка президента США в столицу
Колумбии Боготу.Президент будет "контролировать американский ответ
Сирии и следить за развитием ситуации в мире", говорится в
сообщении Белого дома.На саммите Америк, который начнется 13
апреля, Трампа заменит вице-президент Майк Пенс.Reuters напоминает,
что на всех саммитах Америк, начиная с первого в 1994 году,
делегацию США возглавлял президент.9 апреля президент США Дональд
Трамп заявил, что Вашингтон планирует в течение ближайших
часов принять решение об ответе на химическую атаку в
сирийском городе Думе, где 7 апреля погибли от 70 до 100
человек.Глава Белого дома сразу после инцидента назвал
президента Сирии Башара Асада "животным", подчеркнув
ответственность Ирана и России за гибель мирных жителей.
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