Капитан судна "Норд" прибыл на допрос в ГУ СБУ

Капитан задержанного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимир Горбенко, который ранее во вторник был отпущен под залог, прибыл в Главное управления СБУ в Крыму (находится в Херсон).

"Капитан пришел на допрос в ГУ СБУ в АРК", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик во вторник.

Ранее в этот день она сообщала, что В.Горбенко вышел из изолятора временного содержания. "Он поехал в больницу, после чего обещал прибыть в ГУ СБУ в АРК для проведения следственных действий: допроса в своем уголовном производстве, а также в другом, где он является свидетелем", - рассказала Т.Тихончик агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Ранее в этот она сообщала, что после выходы под залог капитан "Норда" может вернуться к себе домой в Крым, где он прописан, вместе с тем проинформировала, что у В.Горбенко есть обязательство каждый понедельник являться на допрос к следователю в Главное управления СБУ в Крыму, которое территориально находится в Херсоне. По ее словам, если капитан судна нарушит это обязательство, будет поднят вопрос о его розыске и аресте.

Что касается экипажа судна, то, как отметила пресс-секретарь прокуратуры Крыма, в настоящее время члены экипажа в Главном управлении СБУ в Крыму допрашиваются в качестве свидетелей в рамках уголовного производства в отношении капитана, после чего они будут отпущены.

Позже в пресс-центре СБУ рассказали, что члены экипажа судна "Норд" вызваны в следственный отдел спецслужбы на допрос во вторник. "10 апреля 2018 года в следственный отдел ГУ СБУ в АР Крым (с дислокацией в г.Херсон) для допроса в качестве свидетелей вызваны 9 членов экипажа судна", - рассказали в СБУ агентству.

Как сообщалось, 25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" (флаг РФ, порт приписки – Керчь) с 10 членами экипажа на борту. Моряки находятся в порту Бердянска (Запорожская обл.). Им было запрещено покидать судно до решения суда.

Капитану судна В.Горбенко вменялась ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Херсонский городской суд 6 апреля избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога (около $1,3 тыс.). Адвокаты внесли деньги. Капитана, по данным украинского омбудсмена, освободят 10 апреля, а пока он находится в изоляторе временного содержания.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста. В тот же день Приморский райсуд Мариуполя (Донецкая область) постановил оштрафовать членов экипажа рыболовецкого судна "Норд".