|Савченко в СИЗО не смогла увидеться с сестрой
|10.04.2018 18:30
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Следователь, который ведет дело ее сестры, сообщил, что Надежда может быть госпитализированаВера Савченко не смогла во вторник попасть на свидание со своей сестрой, народным депутатом Надеждой Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе управления СБУ в Ки
Фото: radiosvoboda.org
"Я сегодня пыталась попасть, и только мне сказали, что все кабинки для свиданий заняты, и приглашают на завтра", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина".
По ее словам, следователь, ведущий дело ее сестры, сообщил, что Надежда может быть госпитализирована.
"А завтра, как мне сказал следователь, она попросилась в больницу", - рассказала Вера Савченко.
Она отметила, что такая просьба нехарактерна для ее сестры.
"Это совсем на нее не похоже. Она очень устойчива и, вероятно, просто у нее плохое состояние, и ее придется госпитализировать. Но вероятно, они, чтобы не раздувать, сказали, что она попросилась", - отметила Вера Савченко.
Она подчеркнула, что пока не знает, как чувствует себя ее сестра.
Ранее во вторник сообщалось, что правоохранители проводят обыск в квартире арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко.