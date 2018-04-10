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Савченко в СИЗО не смогла увидеться с сестрой
10.04.2018 18:30
Савченко в СИЗО не смогла увидеться с сестрой
Следователь, который ведет дело ее сестры, сообщил, что Надежда может быть госпитализирована
Вера Савченко не смогла во вторник попасть на свидание со своей сестрой, народным депутатом Надеждой Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе управления СБУ в Ки
Савченко в СИЗО не смогла увидеться с сестрой Фото: radiosvoboda.org

"Я сегодня пыталась попасть, и только мне сказали, что все кабинки для свиданий заняты, и приглашают на завтра", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, следователь, ведущий дело ее сестры, сообщил, что Надежда может быть госпитализирована.

"А завтра, как мне сказал следователь, она попросилась в больницу", - рассказала Вера Савченко.

Она отметила, что такая просьба нехарактерна для ее сестры.

"Это совсем на нее не похоже. Она очень устойчива и, вероятно, просто у нее плохое состояние, и ее придется госпитализировать. Но вероятно, они, чтобы не раздувать, сказали, что она попросилась", - отметила Вера Савченко.

Она подчеркнула, что пока не знает, как чувствует себя ее сестра.

Ранее во вторник сообщалось, что правоохранители проводят обыск в квартире арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко.

  • В офисе партии Надежды Савченко проходят обыски
  • СБУ проводит обыск в квартире Савченко

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