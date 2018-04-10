Следователь, который ведет дело ее сестры, сообщил, что Надежда может быть госпитализирована

"Я сегодня пыталась попасть, и только мне сказали, что все кабинки для свиданий заняты, и приглашают на завтра", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, следователь, ведущий дело ее сестры, сообщил, что Надежда может быть госпитализирована.

"А завтра, как мне сказал следователь, она попросилась в больницу", - рассказала Вера Савченко.

Она отметила, что такая просьба нехарактерна для ее сестры.

"Это совсем на нее не похоже. Она очень устойчива и, вероятно, просто у нее плохое состояние, и ее придется госпитализировать. Но вероятно, они, чтобы не раздувать, сказали, что она попросилась", - отметила Вера Савченко.

Она подчеркнула, что пока не знает, как чувствует себя ее сестра.