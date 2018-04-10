Президент Польши Анджей Дуда в Кракове почтил память экс-президента Польши Леха Качиньского и его супруги, погибших в катастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года, сообщает «Радио Польша«.

Президент заявил, что полякам нужно помнить о событиях 10 апреля, и отметил, что рассчитывает узнать о причинах трагедии, информирует svodka.net.

«Я хотел бы, чтобы кто-то представил полный пакет всех доказательств, которые фигурируют в деле. О многих из них я слышал, но не встречался с полной сводкой. Я верю, что рано или поздно это произойдет, и прежде только благодаря работе прокуроров будут выяснены обстоятельства трагедии», – рассказал Дуда.

Он подчеркнул, что главные доказательства по делу, а именно обломки потерпевшего крушение Ту-154, все еще находится в России.

«Власти России не хотят их отдать. По моему мнению, это незаконно, поскольку обломки самолета являются собственностью Польши. Можно лишь додумывать, почему россияне не хотят его возвращать», – подытожил Дуда.

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Самолет Ту-154, в котором находились тогдашний президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту люди погибли.

По версии России, авиакатастрофа произошла после требования командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика идти на посадку.

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