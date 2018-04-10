Письмо Павла Дурова главе ФСБ с ключами оказалось фейком

Шуточное письмо, опубликованное руководителем международной группы "Агора" Павлом Чиковым, чьи юристы представляют интересы мессенджера, в котором основатель Telegram Павел Дуров направил директору ФСБ РФ Александру Бортникову письмо с ключами, является фейком из интернета.

"Мопед (то есть картинка) не наш, неизвестному автору поклон. Кто-то уже должен был такое сделать", - написал позже Чиков.

В опубликованном письме, Дуров направляет главе ФСБ два металических ключа.

"Исполняя требования Федерального закона от 6 июля 2016 года "О противодействии тероризму" и отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности, а также ФЗ "Об информации", направляю вам ключи (2 штуки) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями", - говорится в письме.