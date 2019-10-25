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Зеленский одобрил лишение нардепов выплат за прогулы
25.10.2019 17:05
Зеленский подписал закон о лишении нардепов выплат за прогулы
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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