Экс-министр здравоохранения Грузии и Украины Александр Квиташвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что американцы вкладывали деньги в образование людей в Грузии, но не пытались их вербовать. Квиташвили: У меня был шок после нашего университета, что в Штатах надо каждый день учиться Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com Квиташвили рассказал, что сам уехал учиться по программе Франклина, а вместе с ним образование в США получали украинцы и уроженцы других республик СССР. "Тогда порядка 300 человек набрали с помощью разных тестов... Это была первая партия людей, которые поехали учиться в лучших вузах Америки, начиная с Беркли и заканчивая Колумбийским университетом и так далее. В Грузии это прижилось, с 92-го года такая программа работала, потом другие программы начались", – отметил он.По словам экс-министра, обучение в американских вузах оказало большой эффект, потому что живя в возрасте от 20 до 25 лет в США, молодые люди впитали много нового."Сначала мы начали соображать, как они, потом учиться, затем работать… У меня был шок после нашего университета, который я очень люблю, что в Штатах надо каждый день учиться, а не гулять целый семестр, а потом три дня готовиться к экзамену и его сдавать. С тобой дружат за пределами класса, а на экзамене никто не даст списать. Теперь для меня голливудская культура с их Микки Маусом, "Кока-колой" и так далее намного ближе, чем "Маша и Медведь": я даже не знаю, что это такое, и что такое русская попса", – отметил он.На вопрос, пыталось ли вербовать молодых людей ЦРУ, Квиташвили ответил отрицательно."Никто к нам не приходил, ни о чем не просили… А если бы даже и вербовали – ну что потом делать?" – подчеркнул экс-министр.Квиташвили занимал должность министра здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии (2008–2010). В декабре 2014 года он был назначен на должность министра здравоохранения Украины. При нем в Украине начались закупки лекарств через международные организации (ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents) и был подготовлен реформаторский пакет законопроектов, который Верховная Рада так и не поддержала. Первый заместитель Квиташвили Александра Павленко отмечала, что провести реформы "через такой популистский орган, как парламент", чаще только не удается.В 2015 году комиссия из 28 человек, включая 15 нардепов, провела служебное расследование и признала действия Квиташвили на посту министра неэффективными. В ответ он обвинял депутатов в коррупции и лоббировании чужих интересов.Квиташвили подал в отставку летом 2015 года, но парламент ее не принял, следовательно он ушел вместе с Яценюком в апреле 2016-го. После увольнения Квиташвили заявлял, что не намерен отказываться от украинского гражданства и покидать Украину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки квиташвили что грузии учиться потом Теги: мир