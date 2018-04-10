Суд разрешил арестовать судно российской кампании, незаконно добывающей песок в черноморском заповеднике "Лебедине острова"

Прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство по факту осуществления российской компанией незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебяжьи острова") на временно оккупированных территориях, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко добавив, что для возмещения убытков суд разрешил правоохранителям арестовать другое судно этой компании.

"Установлено, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки г.Туапсе, РФ, которое принадлежит кампании Trans Services Maritime… В то же время, кампания-расхититель без проблем с совестью ведет свой бизнес, в частности - другими судами, которые регулярно заходят на территорию Украины. Следовательно, для возмещения убытков в указанном уголовном производстве, 10.04.2018 постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым об аресте судна подозреваемой кампании страны-агрессора", - написал Ю.Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.