На данный момент известно, что конфликт произошел из-за вопроса права владения квартирой, - сообщает местное издание 057.ua.

По информации издания, конфликт начался еще утром, когда неизвестные пришли выселять харьковчанку Наталью из квартиры, которая принадлежала ее бывшему мужу. После развода он ее продал, и женщина не была прописана в квартире.

Сегодня в квартиру пришли люди, которые представились как "представители владельца" и начали выламывать двери.

Известно, что "представители владельца" применили огнестрельное оружие и ранили двух человек.

"Стреляли два человека из пистолетов, ранили знакомого в руку, после чего они сразу же скрылись. Их было человек 30, все были в спортивных костюмах", - рассказала сама Наталья.

В свою очередь в полиции Харькова сообщили, что в результате инцидента ранены два человека - у 33-летнего мужчины медики констатировали ранения верхних и нижних конечностей, 48-летний мужчина получил ударов и ран лица.