|В Харькове произошла перестрелка, два человека получили ранения
|10.04.2018 18:38
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Конфликт произошел из-за вопроса права владения квартиройВ центре Харькова, на улице Чайковского, 7/9 произошла стрельба, в результате которой два человека получили ранения.
Фото: gettyimages.com
На данный момент известно, что конфликт произошел из-за вопроса права владения квартирой, - сообщает местное издание 057.ua.
По информации издания, конфликт начался еще утром, когда неизвестные пришли выселять харьковчанку Наталью из квартиры, которая принадлежала ее бывшему мужу. После развода он ее продал, и женщина не была прописана в квартире.
Сегодня в квартиру пришли люди, которые представились как "представители владельца" и начали выламывать двери.
Известно, что "представители владельца" применили огнестрельное оружие и ранили двух человек.
"Стреляли два человека из пистолетов, ранили знакомого в руку, после чего они сразу же скрылись. Их было человек 30, все были в спортивных костюмах", - рассказала сама Наталья.
В свою очередь в полиции Харькова сообщили, что в результате инцидента ранены два человека - у 33-летнего мужчины медики констатировали ранения верхних и нижних конечностей, 48-летний мужчина получил ударов и ран лица.
В отдел полиции доставлено 7 человек, участников этого события. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.