Крупнейшими покупателями стали страны Европейского Союза

В 2017 году Украина увеличила экспорт меда на 18,9% или на 10,9 тыс. тонн, до 67,9 тыс. тонн по сравнению с 57 тыс. тонн меда в 2016 году. В денежном выражении экспорт увеличился на 37,6% ($36,6 млн), до $133,9 млн, информирует svodka.net.

svodka.net/

Крупнейшими покупателями стали страны Европейского Союза: Германия закупила нашего меда на $34,2 млн и Польша — на $21,8 млн. В ТОП-3 импортеров также вошли США, которые закупили украинского меда на $26,9 млн, — сообщает БизнесЦензор.

svodka.net/

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