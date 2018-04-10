Во вторник, 10 апреля, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что до конца 2018 года миротворческая задача, скорее только, не будет введена на Донбасс. Об этом сообщают Украинские новости.

"Я остаюсь пессимистом в этом вопросе. Возможно, со мной многие не согласятся, но я считаю, что для успеха в этом деле нужно, чтобы возникли некие условия или "совпали звезды", можно по-разному говорить. Пока этого не происходит", - заявил Ельченко.

Согласно его словам, с осени 2017 года "многие эксперты говорили, что есть окно возможностей - президентские выборы в России".

"Говорили, что вот Путин переизберется и может быть изменит свое отношение, и Россия согласится. Сейчас уже говорят, что позиция России не изменится, пока не пройдет чемпионат мира по футболу. Я не могу говорить за Россию, но их главная позиция, как мне представляется, не претерпит никаких изменений относительно присутствия миротворческих сил ООН на украинско-российской границе. А это, в свою очередь, та "красная линия", которую мы никогда не перейдем. Россияне тоже, наверное, никогда ее не перейдут в обратном направлении. Можно спорить на круглых столах, семинарах, у нас много экспертов на эту тему уже высказались, но, к сожалению, нет той реалистичной платформы, на которой можно начать работу в Совете безопасности над мандатом такой миссии" - добавил постпред.

Ельченко предположил, что в текущем году сдвигов в вопросе о введении миротворцев ожидать не стоит.

"Есть расхожая фраза "никогда не говори никогда". Я считаю, что в этом году это очень маловероятно. Я хотел бы ошибаться, но мое мнение такое", - отметил дипломат.

Как сообщал svodka.net, Петр Порошенко встретился с Реджепом Эрдоганом рассказал, что Турция готова принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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