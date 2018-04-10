Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что прокуратура открыла уголовное производство по факту незаконной добычи песка в заповеднике в районе Каркинитского залива Черного моря на временно оккупированных территориях. Украина будет арестовывать суда компании, незаконно добывающей песок для строительства Керченского моста Фото: ЕРА Генпрокурор отметил, что прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство по факту незаконной добычи песка."В традициях РФ ворованный песок используют для незаконного строительства оккупантами Керченского моста. В то же время компания-расхититель без проблем ведет свой бизнес, в частности – другими судами, которые регулярно заходят на территорию Украины", – подчеркнул он.Луценко сообщил, что для возмещения убытков по уголовному производству 10 апреля постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым об аресте судна компании страны-агрессора. https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/912615385604304 Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (около $4 млрд). В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов – к 2019-му.В августе Мининфраструктуры Украины заявило о подготовке иска к РФ с требованием возмещения убытков, которые несут украинские порты в Азовском море из-за строительства моста.Россия аннексировала Крым и Севастополь до незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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