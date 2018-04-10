RBC снизил прогноз индекса S&P 500 на конец года до 2890 пунктов

Аналитики RBC снизили прогноз американского фондового индекса Standard & Poor's 500 на конец этого года до 2890 пунктов по сравнению с ранее ожидавшимися 3000 пунктов.

"Наш энтузиазм поубавился по сравнению с началом года", - заявила глава отдела стратегии на фондовом рынке США Лори Кальвазина.

Тем не менее, новая оценка экспертов предполагает довольно значительный рост с текущего уровня, отмечает MarketWatch.

На закрытие рынка в понедельник значение S&P 500 составляло 2613,16 пункта. Исходя из этого, прогноз RBC предполагает повышение индекса более чем на 10,5%.

Одной из причин ухудшения ожиданий аналитики называют отсутствие стимулов для роста рынка.

Л.Кальвазина рекомендует обратить внимание на акции финансовых, энергетических и промышленных компаний. Рекомендацию для сферы коммунальных услуг она повысила до "нейтрального уровня" с "ниже рынка".

При этом знаток по-прежнему сохраняет рекомендацию "ниже рынка" для потребительских компаний и представителей сферы недвижимости. Кроме того, она ухудшила оценку для высокотехнологического сектора до "нейтрального уровня", отметив, что "мы будем продавать при любом восстановлении рынка".

С начала текущего года значение S&P 500 снизилось на 0,7%. При этом в ходе торгов во вторник индекс демонстрирует подъем на 1,6%.