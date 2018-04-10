Полмиллиона гривен штрафа за "еврономер" выписали Светлане Зайцевой, многодетной матери из Запорожья. Имеет авто с польской регистрацией. Обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей, передает со ссылкой на .

Прошлым летом авто Светлане купил брат. Транспорт семьи необходим, так как старший сын передвигается на инвалидной коляске. И несколько раз в неделю его нужно возить к врачам. Но воспользоваться транспортом ни разу так и не получилось. 20-летний автомобиль не выдержал переезда из Европы в Запорожье - сломалась коробка передач. Машину Светлана получила по поручению и в соответствии с законом, каждые десять дней должна была на ней пересекать границу. Иначе штраф. Такое сообщение получила женщина, передает "Сегодня".

Заплатить пришлось 8,5 тыс. грн. Но вскоре автовладелица получила новое сообщение. Таможня обвинила ее в неуплате налогов и снова выписала штраф - в полмиллиона гривен.

Штраф Светлана Зайцева намерена обжаловать в суде.

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