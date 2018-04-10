|Сутки в АТО: боевики 22 раза открывали огонь, один военный ВСУ получил ранения
|10.04.2018 18:47
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Обстрелы велись только на донецком направленииВ первую половину суток 10 апреля боевики не придерживались режима прекращения огня и 22 раза обстреляли украинские опорные пункты на Донбассе, в результате чего ранения получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Фото: Олександр Матяш
"В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Пострадавший воин доставлен в лечебное учреждение и ему оказана медицинская помощь", - сообщает пресс-центр штаба АТО.
В частности, на донецком направлении с запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов боевики обстреляли украинские позиции близко населенного пункта Бердянское.
Также минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП соперник применил в районе Песков, гранатометы различных систем - близко Лебединского, Водяного и шахты "Бутовка", противотанковый ракетный комплекс - неподалеку Широкино, а крупнокалиберные пулеметы - по военнослужащим ВСУ у Гнутово, Новотроицкого и Опытного.
"Кроме этого, под огонь из вооружения БМП попали защитники Гнутово, из стрелкового оружия - Авдеевки, Павлополя, Красногоровки и Новотроицкого, а позиции под Водяным - обстреливал вражеский снайпер", - говорится в отчете.
На луганском направлении от начала суток сохранялась тишина.
Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник, 9 апреля, провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, главной темой которой была ситуация на востоке Украины.