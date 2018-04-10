Обстрелы велись только на донецком направлении

"В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Пострадавший воин доставлен в лечебное учреждение и ему оказана медицинская помощь", - сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении с запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов боевики обстреляли украинские позиции близко населенного пункта Бердянское.

Также минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП соперник применил в районе Песков, гранатометы различных систем - близко Лебединского, Водяного и шахты "Бутовка", противотанковый ракетный комплекс - неподалеку Широкино, а крупнокалиберные пулеметы - по военнослужащим ВСУ у Гнутово, Новотроицкого и Опытного.

"Кроме этого, под огонь из вооружения БМП попали защитники Гнутово, из стрелкового оружия - Авдеевки, Павлополя, Красногоровки и Новотроицкого, а позиции под Водяным - обстреливал вражеский снайпер" , - говорится в отчете.

На луганском направлении от начала суток сохранялась тишина.