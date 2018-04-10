Ветеран войны на Донбассе и волонтер Мирослав Гай рассказал, что новые санкции против России от США вызвали шок и панику между местных экспертов.

Об этом он заявил в эфире 24 Канала, информирует svodka.net.

«Российские эксперты совсем смущены и не знают как информацию о новых санкциях подавать. Все понимают, что это серьезный удар, которого не было за два года ни разу. Такой паники не было даже когда нефть падала в цене. И они оказались неготовы», – сказал Гай.

Он также добавил, что в конгрессе США готовят новый пакет санкций из-за отравления Сергея Скрипаля.

Они постоянно кричат ​​о возможности войны со всем миром, но как только по ним ударили – началась паника. Это маленькие санкции. Сегодня в конгресс США подали новый законопроект, об отравлении Скрипаля, в котором 6 банков попадут под новые санкции. И я думаю, что их примут и президент их поддержит. Поэтому вся эта история только начинается на наших глазах,

– отметил ветеран.

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Гай отметил, что санкции выгодны для Украины и больно ударят по России.

«И санкции, которые уже приняли, приведут к тому десятки тысяч людей останутся без работы и без денег. Они почувствуют: что такое Крым наш, к чему приводит поливание оружием сирийских детей и вмешательство в выборы других стран. Это все приведет к тому, что ситуация будет ухудшаться для них и улучшаться для нас», – добавил ветеран войны на Донбассе.

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