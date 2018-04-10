|Настоящая паника: В России шокированы новыми санкциями, – Мирослав Гай
|10.04.2018 18:47
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Ветеран войны на Донбассе и волонтер Мирослав Гай рассказал, что новые санкции против России от США вызвали шок и панику между местных экспертов.
Об этом он заявил в эфире 24 Канала, информирует svodka.net.
«Российские эксперты совсем смущены и не знают как информацию о новых санкциях подавать. Все понимают, что это серьезный удар, которого не было за два года ни разу. Такой паники не было даже когда нефть падала в цене. И они оказались неготовы», – сказал Гай.
Он также добавил, что в конгрессе США готовят новый пакет санкций из-за отравления Сергея Скрипаля.
Они постоянно кричат о возможности войны со всем миром, но как
только по ним ударили – началась паника. Это маленькие санкции.
Сегодня в конгресс США подали новый законопроект, об отравлении
Скрипаля, в котором 6 банков попадут под новые санкции. И я думаю,
что их примут и президент их поддержит. Поэтому вся эта история
только начинается на наших глазах,
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Гай отметил, что санкции выгодны для Украины и больно ударят по России.
«И санкции, которые уже приняли, приведут к тому десятки тысяч людей останутся без работы и без денег. Они почувствуют: что такое Крым наш, к чему приводит поливание оружием сирийских детей и вмешательство в выборы других стран. Это все приведет к тому, что ситуация будет ухудшаться для них и улучшаться для нас», – добавил ветеран войны на Донбассе.