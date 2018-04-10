Граждане Украины получили 50% от всех разрешений на покупку земли в Польше, выданных иностранцам, сообщили в министерстве внутренних дел Польши. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В 2017 году граждане Украины получили 134 разрешения на покупку земельных участков в Польше Фото: pixabay.com (архив) В ведомстве отметили, что в прошлом году гражданам стран, не входящих в Европейское экономическое общество, выдали 224 разрешения на приобретение 270 земельных участков, площадь которых составила почти 23 га."Среди физических лиц сохраняется рост заинтересованности покупкой земли на территории Польши гражданами Украины. В 2017 году они получили 134 разрешения, что составляет почти 50% всех разрешений на покупку земельной недвижимости, которые выданы физическим лицам (в 2016 году – 47%)", – сообщило польское министерство.Отчет МВД Польши свидетельствует, что наибольшую заинтересованность в покупке земли и недвижимости в стране проявляют жители стран ЕЭС – с 2016 года резидентам этих стран не нужно предварительно получать дозволение на заключение сделки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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