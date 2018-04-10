Граждане Украины получили 50% от всех разрешений на покупку земли в
Польше, выданных иностранцам, сообщили в министерстве внутренних
дел Польши. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В
2017 году граждане Украины получили 134 разрешения на покупку
земельных участков в Польше Фото: pixabay.com (архив) В ведомстве
отметили, что в прошлом году гражданам стран, не входящих в
Европейское экономическое общество, выдали 224 разрешения на
приобретение 270 земельных участков, площадь которых составила
почти 23 га."Среди физических лиц сохраняется рост
заинтересованности покупкой земли на территории Польши гражданами
Украины. В 2017 году они получили 134 разрешения, что составляет
почти 50% всех разрешений на покупку земельной недвижимости,
которые выданы физическим лицам (в 2016 году – 47%)", –
сообщило польское министерство.Отчет МВД Польши свидетельствует,
что наибольшую заинтересованность в покупке земли и недвижимости в
стране проявляют жители стран ЕЭС – с 2016 года резидентам
этих стран не нужно предварительно получать дозволение на
заключение сделки.
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