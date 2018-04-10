Встреча президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель обозначила приоритетность Украины во внешней политике немцев. Об этом написал на своей странице в Facebook политолог Тарас Березовец.

По его словам, переговоры между Меркель и Порошенко обозначили несколько важных тенденций, информирует svodka.net.

«Во-первых, сам факт организации встречи сразу после формирования четвертого кабинета Меркель является важным сигналом приоритетности Украины во внешнеполитической повестке ФРГ. По дипломатическому протоколу первые недели работы нового правительства четко показывают, отношения с какими странами будут находиться в фокусе внешней политики. С этой точки зрения встреча с президентом Украины это ясный сигнал того, что украинская повестка находится в топ-листе правительства Меркель. Напомню, первые визиты после переизбрания Ангела Меркель нанесла Франции и Польше. Так что Украина в этом ряду выглядит более чем знаково», – написал Березовец.

В то же время знаток считает, что признание Меркель важности транзита газа через Украину ничего не значит, и не исключено, что Германия не захочет блокировать строительство «Северного потока-2».

«При этом ожидать от Меркель отказа от СП-2 с учетом участия в контракте трех немецких компаний, как минимум, наивно. Меркель в любом случае будет отстаивать интересы немецкого бизнеса. Потому нельзя доверять ее ритуальным словам о том, что она потребовала от Путина учесть интересы Украины при реализации СП-2. Никаких конкретных действий со стороны Германии за этими словами не последует. И нужно понимать, что в случае реализации СП-2 Украина полностью потеряет транзит российского газа. Потому единственный, кто может поставить крест на амбициозном проекте, это Дональд Трамп. Если Штаты решат сказать свое веское слово, проект СП-2 потерпит крах. Для этого Трамп нужно надавить на Данию и Еврокомиссию. Если этого не произойдет, все закончится довольно плохо», – подчеркнул политолог.

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