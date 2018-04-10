В 2017 году объем транзита природного газа по территории Украины достиг рекордного значения за последние 7 лет

Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал в интервью DW.

"Примерно 3,5 млрд долларов. Где-то 2-3 процента от ВВП. Это будет очень болезненно" , - сказал Коболев на вопрос журналиста об убытках в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

По его словам, Россия стремится подавить Украину экономическим путем.

"Как минимум экономически, при мягком сценарии. При жестком речь идет о военных действиях", - сообщил Коболев.

В 2017 году объем транзита природного газа по территории Украины достиг рекордного значения за последние 7 лет.

Украинской ГТС протранзитовано 93,5 млрд кубометров природного газа для европейских потребителей, что на 13,7% превышает подобный показатель 2016 года.

Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" был подписан в 2009 году по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина.

Он рассчитан на десять лет - до 31 декабря 2019 года.

2 марта 2018 года глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что РФ инициирует расторжение контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины" после решения Cтокгольмського арбитража не в свою пользу.

Таким образом, в случае, если "Газпрому" удастся разорвать договор на транзит газа, "Нафтогаз" может недополучить средства за 10 месяцев 2018 года и 12 месяцев 2019 года.

"Газпром" ведет строительство двух новых газопроводов - "Северного потока-2" (по дну Балтийского моря) и "Турецкого потока" (по дну Черного моря).

Россияне планируют запустить транзит газа в Европу этими газопроводами до окончания срока действия контракта с "Нафтогазом".

О подписании нового транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" не идет.

Топ-менеджеры российского монополиста часто заявляли о намерении или снизить транзит газа через территорию Украины в страны ЕС (до 15 млрд куб м в год) с 2020 года, или вообще прекратить его.

Как сообщалось, Украина должна привлечь европейского партнера к управлению своей ГТС в 2018 году.

Для продолжения транзита газа на условиях стандартного долгосрочного контракта Украина должна подписать договор с российским "Газпромом" и найти партнера, который будет в этом заинтересован.

Напомним, "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража , сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам встречи с представителями российского газового монополиста, которая состоялась на прошлой неделе для обсуждения дальнейших действий после двух побед "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.