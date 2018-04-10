Во вторник, 10 апреля, вертолет Ми-2 с двумя пилотами на борту упал возле села Чернышовка в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП области.

Известно, что происшествие случилось во время авиахимических работ. На место аварии прибыли специальные наряды полиции, а также врачи и спасатели.

Установлено, что на борту вертолета "Ми-2", который принадлежит частной фирме, находились двое пилотов. В результате падения они не пострадали.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в ходе проведения эксгумации и судмедэкспертизы погибших в результате Смоленской катастрофы было найдено 69 фрагментов тел , находившихся в гробах других людей.

В ходе эксгумации 77 тел в гробах нашли фрагменты тел 26 человек.

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