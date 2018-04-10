В связи с санкциями минфина США иностранные представители покинули советы директоров компании российского миллиардера Олега Дерипаски "Русал" и финансово-промышленной группы En+. Руководство "Русала" покинули независимый директор и представитель швейцарского трейдера Фото: ЕРА Фрэс покинул свой пост 6 апреля. Об увольнении Чжао Гуанмина сайт En+ проинформировал 9 апреля.Группа компаний сообщила, что будет защищать интересы акционеров и обратится за дополнительными разъяснениями в минфин США в связи с санкциями, которые были наложены на ее контролирующего собственника Дерипаску.В связи с последними событиями En+, контролирующая активы Дерипаски в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, заявила, что публикация ее годового отчета может быть отложена.Двое членов совета директоров компании "Русал", президентом которой является Дерипаска, также объявили об увольнении. 9 апреля должность в "Русале" покинул глава швейцарской трейдинговой компании Glencore Айван Глазенберг. В сообщении на сайте Glencore его уход связали с требованиями правительства США.Трейдеры подтвердили наличие контрактов с "Русалом" на покупку алюминия и глинозема, но заявили, что эти сделки не являются "финансово значимыми" для Glencore.10 апреля из состава совета директоров "Русала" вышел независимый неисполнительный директор Филип Лэйдер, говорится в пресс-релизе компании на Гонконгской бирже.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.9 апреля компания "Русал" предупредила о риске технических дефолтов из-за ограничительных мер.Капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб. (около $13,6 млрд). По итогам закрытия торгов на фондовом рынке индекс Московской биржи опустился на 8,34%, индекс РТС – на 11,44%.По данным агентства Bloomberg, 9 апреля совокупное состояние самых богатых россиян уменьшилось на $16 млрд из-за санкций США.Утром 10 апреля курс рубля к доллару на Московской бирже упал ниже 63 руб./$, а к евро – ниже 78 руб./$. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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