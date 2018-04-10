|
Четыре члена советов директоров компаний Дерипаски объявили об увольнении
|
10.04.2018 18:58
|
В связи с санкциями минфина США иностранные представители покинули
советы директоров компании российского миллиардера Олега Дерипаски
"Русал" и финансово-промышленной группы En+. Руководство "Русала"
покинули независимый директор и представитель швейцарского трейдера
Фото: ЕРА Фрэс покинул свой пост 6 апреля. Об увольнении Чжао
Гуанмина сайт En+ проинформировал 9 апреля.Группа компаний
сообщила, что будет защищать интересы акционеров и обратится за
дополнительными разъяснениями в минфин США в связи с санкциями,
которые были наложены на ее контролирующего собственника
Дерипаску.В связи с последними событиями En+, контролирующая
активы Дерипаски в сфере энергетики, цветной металлургии
и горнорудной промышленности, заявила, что публикация ее годового
отчета может быть отложена.Двое членов совета директоров компании
"Русал", президентом которой является Дерипаска, также объявили об
увольнении. 9 апреля должность в "Русале" покинул глава швейцарской
трейдинговой компании Glencore Айван Глазенберг. В сообщении на
сайте Glencore его уход связали с требованиями правительства
США.Трейдеры подтвердили наличие контрактов с "Русалом" на покупку
алюминия и глинозема, но заявили, что эти сделки не являются
"финансово значимыми" для Glencore.10 апреля из состава совета
директоров "Русала" вышел независимый неисполнительный
директор Филип Лэйдер, говорится в пресс-релизе компании на
Гонконгской бирже.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против
24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а
также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило,
что такие меры приняты во исполнение закона "О
противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA),
который в августе 2017 года одобрил президент Дональд
Трамп.9 апреля компания "Русал" предупредила о риске
технических дефолтов из-за ограничительных мер.Капитализация
российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд
руб. (около $13,6 млрд). По итогам закрытия торгов на
фондовом рынке индекс Московской биржи опустился на
8,34%, индекс РТС – на 11,44%.По данным агентства Bloomberg, 9
апреля совокупное состояние самых богатых россиян
уменьшилось на $16 млрд из-за санкций США.Утром 10
апреля курс рубля к доллару на Московской бирже упал ниже
63 руб./$, а к евро – ниже 78 руб./$.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира