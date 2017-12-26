Центральная избирательная комиссия Российской Федерации решила не приглашать украинских наблюдателей на президентские выборы в марте 2018 года. Такое заявление сделала глава ЦИК РФ Элла Памфилова, пишет РБК-Украина .

По словам российской чиновницы, данный шаг был бы лукавством.

"Это нереально. Я не хочу лукавить и высказывать какие-то нереальные возможности. Уровень наших отношений в данной ситуации пока не позволяет обмениваться наблюдателями", - заявила Памфилова.

Вместе с тем она посоветовала гражданам России, которые будут находится на территории Украины во время выборов, голосовать в приграничных городах.

"Могу предположить, что с учетом предыдущего негативного опыта, опять какие-то агрессивные молодчики будут препятствовать нашим гражданам посещать наши консульства, посольства", - отметила глава ЦИК РФ.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации зарегистрировала российскую телеведущую Ксению Собчак кандидатом в президенты России .

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