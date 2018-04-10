Два года назад, 10 апреля 2016 года, премьер-министр подал в отставку. Решение поддержала . Занимал должность 777 дней, передает со ссылкой на .

"Вижу свои задачи шире, чем полномочия главы правительства: новое избирательное законодательство, конституционная реформа, судебная реформа, коалиционное контроль за курсом нового правительства, международная поддержка Украины и ее членство в ЕС и . За два года мы избавились номенклатурного неравества, сохранили украинскую экономику от дефолта, начали масштабные структурные изменения и сделали все для необратимости европейского выбора. Несмотря на войну создали условия для экономического восстановления ", - сказал в видео-обращении к украинцам накануне отставки.

Эксперты рассказали Gazeta.ua, при каких условиях может вернуться на "политический олимп" страны.

, политолог:

" ни при каких условиях не сможет вернуться на политическую арену. Его рейтинг очень низкий, в районе статистической погрешности. Вряд ли победитель президентских выборов назначит его премьером. У "Народного фронта" нет шансов получить место в будущей Верховной Раде. Время Яценюка прошло. Он начал политическую карьеру в молодом возрасте. В тридцать лет уже был политической элитой страны. Занимал высокие должности около 10 лет. Но люди больше не доверяют Яценюку и "Народному фронту".

На такие низкие показатели повлияло падение экономики, хотя ответственность лично экс-премьера тут маленькая. Сильно повлияла война на Донбассе. Были неудачные шаги со строительством стены на границе с Россией. Ее так и не достроили, но деньги разворовали. Люди ожидали многого после Майдана. И ждали реализации этих желаний от правительства. Оказалось, что большинство надежд не осуществилась. Отсюда и недоверие к экс-премьеру".

, политолог:

"Президент Порошенко в 2014-м поставил условия, что монополист во власти должен быть один. И это "Блок Петра Порошенко", а не "Народный фронт". Большая пропагандистская машина утопила Яценюка. По сути, его рейтинги снизили враждебные отношения с партнерами по власти. В свое время в это не верил. Порошенко думал, что 20% экс-премьера перейдут к нему. А они просто стали неопределенными избирателями. Потеряли все - и президент, и , и население, которое не знает на кого делать ставку.

Первое необходимое условие для возвращения Яценюка - это исчезновение Петра Порошенко за тяжелой болезни, побега, проигранных президентских выборов. Тогда появится шанс выйти из подполья. Пока Порошенко на политической арене, экс-премьер не сможет сделать ни одного шага. Второе условие - если после выборов страна вернется к парламентаризму. Тогда сможет второй раз претендовать на премьерство. Третий вариант - если он станет настоящим врагом Путина. Это сразу бы подняло его рейтинги. Должен вставать каждое утро и спрашивать у себя: "Что я могу сделать, чтобы испортить жизнь Путину?"

, политолог:

"У Яценюка есть шанс вернуться. Во-первых, он молодой человек. Расцвет украинского политика начинается с 35 до 55 лет. Последний состав Верховной Рады даже помолодел. А в президенты можно и позже 55-ти. Другое дело - рейтинги. Во время премьерства он их потерял и восстановить не смог. Но еще есть время.

Хороший сценарий для экс-премьера, если его партия окажется в оппозиции. Личные рейтинги всегда могут упасть, а потом за счет оппозиционной деятельности восстановиться.

Есть другой сценарий. Можно на время отойти от политики. Именно так в 2010 году возвращался . Получил третье место на президентских выборах. После Оранжевой революции 2004-го из "газовой принцессы" превратилась в революционерку. А после победы революции - стала премьером. Более показательный пример - . Он вернулся после Майдана в 2014-м. И сразу выиграл президентские выборы. Главное не сделать фальстарт. Сейчас сохраняется критическое отношение к Яценюку, он может испортить себе политическую карьеру. Надо выбрать правильный момент".

Сергей Таран, политолог

" сделал много непопулярных решений. В частности, в тарифной политике. Они убили его рейтинги. Но он остается политиком, который имеет свою поддержку и партию. В украинской политике люди очень часто делают паузу, а затем успешно возвращаются. Низкий рейтинг сегодня не означает низкий рейтинг завтра. И это не приговор на будущее Яценюка. Сейчас нужно работать над своей политической силой, чтобы они имели шанс попасть в Верховную Раду и создать отдельную фракцию ".

27 февраля 2014 назначила Арсения Яценюка премьер-министром Украины. Во второй раз возглавил правительство после парламентских выборов в ноябре 2014-го. поддержал его кандидатуру на эту должность.

2 декабря 2016 в британской газете The Independent появилось интервью беглого олигарха и бывшего нардепа Александра Онищенко. Утверждает, что попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против Арсения Яценюка. Эта акция длилась 10 месяцев и стоила примерно $ 3 млн в месяц. Онищенко говорит, что его специальный отдел пропаганды "убил Яценюка за один год". Финансировал протесты националистов и информацию в СМИ. Рейтинг экс-премьера упал с 30% до 1%.

По словам олигарха, Порошенко хотел забрать у Яценюка власть и разрушить все коррупционные схемы. Экс-премьер имел своих министров, которые контролировали все государственные схемы. Все государственные предприятия были под контролем Яценюка. Оттуда они вели свои схемы и финансировали себя. Президент хотел "везде поставить своих людей: генпрокурора, главу и заняться этим сам".

В НАБУ Онищенко подозревают в хищении природного газа. Участники заговора завладели 1,6 млрд грн от реализации природного газа. ПАО "Укргаздобыча" получило убытки в сумме более 740 млн грн. 1 декабря 2016 сообщила, что Александра Онищенко также подозревают в государственной измене.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира