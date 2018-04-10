Министерство здравоохранения Украины посоветовало докторам изучать английский язык при помощи просмотра сериалов о работе медиков. Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

«Большинство медиков скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах. В то же время просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, а и полезным форматом обучения», – подчеркнули в Минздраве, информирует svodka.net.

На странице министерства в соцсети была составлена подборка американских сериалов, между которых «Доктор Хаус», «Анатомия Грей», «Скорая помощь», «Клиника», «Части тела».

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