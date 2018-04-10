Капитан задержанного в Азовском море судна "Норд" вышел из СИЗО Владимир Горбенко должен явиться на допрос Капитан задержанного в Азовском море судна "Норд" Владимир Горбенко покинул изолятор временного содержания (ИВС). Фото: ntv.ru "Вышел из ИВС и должен отправиться в ГУ СБУ в Крыму для проведения следственных действий", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик. По ее словам, он должен явиться на допрос. Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под флагом РФ. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна "Норд" с закрытого Киевом порта аннексированной Керчи. 30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России . 30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна "Норд" . Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма относительно судна "Норд". Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность. Как сообщал iPress.ua суд в Херсоне избрал меру пресечения для капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, поместив его под стражу. Защита внес за него залог Пограничники не пропустили в Крым экипаж судна "Норд"

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