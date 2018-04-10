|Капитан задержанного в Азовском море судна "Норд" вышел из СИЗО
|10.04.2018 19:03
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Владимир Горбенко должен явиться на допросКапитан задержанного в Азовском море судна "Норд" Владимир Горбенко покинул изолятор временного содержания (ИВС).
Фото: ntv.ru
"Вышел из ИВС и должен отправиться в ГУ СБУ в Крыму для проведения следственных действий", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.
По ее словам, он должен явиться на допрос.
Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под флагом РФ.
Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна "Норд" с закрытого Киевом порта аннексированной Керчи. 30 марта украинский суд арестовал судно "Норд".
Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.
30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна "Норд".
Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма относительно судна "Норд".
Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность.
Как сообщал iPress.ua суд в Херсоне избрал меру пресечения для капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, поместив его под стражу. Защита внес за него залог