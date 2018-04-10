Волонтер и координатор проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев сообщил, что на донецком направлении враг открыл огонь по позициям ВСУ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кабакаев: Тех кто в отпусках зовут в пункты постоянной дислокации. Ночь будет жаркой Фото: Semen Kabakaev / Facebook "Работают из минометов и 10 минут назад подключился танк. Также враг одновременно открыл огонь из Ясиноватой... В Донецке объявили боевую тревогу, личный состав противника готовится к выезду. Тех кто в отпусках зовут в пункты постоянной дислокации. Ночь будет жаркой", – написал он. https://www.facebook.com/kabakaevsemen/posts/2021203571534056 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки огонь будет пункты позициям зовут Теги: война в украине