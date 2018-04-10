Российский МИД пошел в атаку и игнорировать его Западу становится все сложней — даже до самых тупых европейских политиков постепенно начинает доходить что игнорирование мнения России и пресмыкание перед мировым гегемоном уже поставил мир на опасную черту. На прошедшем вчера вечером заседании Совбеза ООН наш постпред в этой структуре Василий Небензя сорвал планы Запада превратить Совбез в заочное судилище над Асадом за фейковую химическую атаку, дав повод для одобрения военного вмешательства

Общий сценарий мероприятия был известен за месяц до заседания: после запуска в Твиттере Трампа и других подобных деятелей волны сообщений о «новых химических атаках Асада» США и их европейские колонии, в п.о. Франция и Швеция, запускают медиа-истерику с криками «доколе». Затем собирается Совбез, где обвинители демонстрируют фото отравленных детей и рассказывают о ста миллионах жертв между мирного населения, умоляя Америку нанести удар по Асаду и выгнать Россию из Совбеза.

Однако, на деле все с самого начала все пошло не так, «атаку» пришлось притормозить пока все говорили про Солсбери, а когда от британцев потребовали доказательства и дальше тянуть уже было нельзя, в ход пошли «Белые каски» или «Белые береты», как их называют на Ближнем Востоке. Проблема была в том, что во-первых, наши военные и сирийские власти предупреждали о готовящейся провокации за месяц до ее свершения, а во-вторых, за время разборок со Скрипалями, армия Асада практически освободила Думу, где уже наснимали «очень страшное кино» и по его выходу в свет место, где «злобный Асада травил детей» уже было под контролем сирийских войск, которые позвали наших, а наши подтвердили — никакой химатаки не было, как не было ни погибших, ни пострадавших.

Однако, заявления, заявлениями, а дело уже шло к подготовке вторжения или нового массированного удара. Тянуть было дальше нельзя и российский МИД потребовал созыва отдельного заседания Совбеза, в итоге оба заседания и российское и французско-шведское решили провести вместе.

Первым между постпредов слово взял наш Василий Небензя, который с самого начала расставил точки над i, объяснив, что США своим «ничего не вижу, никого не слышу» подводят мир к очень опасной черте. Притом черте конкретной, по его словам наши военные по своим каналам уже передали «привет» американцам с их планами напасть на Сирию.

Вообще, в этот день было сказано все, что дипломаты копили последние пять лет. Полностью заседание Совбеза можете посмотреть здесь.

Разве что Украину обошли стороной. Небензя напомнил вопрос Президента Путина «неужели вы не понимаете что натворили» - и сам дал ответ: «Да, вы не понимаете, что творите. После вас везде, куда вы заходите, к чему вы прикасаетесь, остается беспорядок, в мутной воде которого вы стараетесь выловить какую-то рыбу. Но ловятся только рыбы-мутанты. Отсутствие у вас внятной стратегии по любому вопросу вызывает недоумение не только у нас, оно вызывает недоумение у большинства сидящих в этом зале, просто они не решаются вам его открыто задать», — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

«Руководство США, Великобритании и Франции без каких бы то ни было оснований и не задумываясь о последствиях ведет конфронтационную линию по отношению к России и подталкивает к этому других. Беспардонно грозят России. Тон, в котором это делается, перешел границы допустимого. Даже во времена "холодной войны" такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли», — заявил Небензя. Далее наш постпред объяснил американцам и присутствующим, где мы видели их дружбу. «Мы к вам в друзья не набиваемся. Мы от вас хотим только ничего – нормальных цивилизованных отношений, в которых вы нам высокомерно отказываете, пренебрегая элементарными приличиями. Впрочем, вы заблуждаетесь, что у вас есть друзья. У вас в так называемых друзьях только те, кто не может вам сказать "нет". И это единственный критерий дружбы в вашем понимании. У России есть друзья. И у нас, в отличие от вас, нет противников. Мы через такую призму на мир не смотрим. Вот международный терроризм – да, это наш враг. Но мы по-прежнему предлагаем сотрудничество», — сказал он.

Забегая вперед, отметим, что слова российского дипломата в полной мере подтвердили Нидерланды, Швеция, Польша, а также Эфиопия, Кот-д’Ивуар, Экваториальная Гвинея, Кувейт, честно прочитав речь по бумажке и с опаской поглядывая на Хейли — все ли так было сказано, ничего не спутали.

После гробовой тишины во время вступительного слова Небензя перешел к самому вопросу «химатаке» в Думе. Он заявил, что атаки не было, а цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. «Поддерживаемые внешними спонсорами террористы и экстремисты терпят в этой стране поражение. Напомню, речь идет о тех террористах и экстремистах, которых вы оснащали, финансировали и забрасывали в эту страну для смены законного правительства. Теперь понятно, почему это (поражение) вызывает истерику у тех, кто инвестировал в эти темные силы политический и материальный капитал», — рассказал постпред России. И вот тут пошли уже сенсации. Небензя подробно рассказал, как американские эсминцы в Средиземном море в апреле 2017 года за несколько дней до «химической атаки», выдвинулись на боевые позиции и по «чистой случайности» были загружены Томагавками сверх норматива. В итоге они нанесли массированный ракетный удар по авиабазе Шайрат ВВС Сирии. По словам дипломата, оказалось, что США "заранее готовили свою операцию" еще до «химатаки».

Однако в этот раз вышел прокол. «После освобождения Думы от боевиков туда были направлены российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите для сбора данных. Они взяли пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ, опросили местных жителей и прекративших сопротивление боевиков», — сказал он. — «Ни один локальный житель не подтвердил факта химической атаки. В местную больницу пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор не поступали. Других действующих медучреждений в Думе нет. Тел погибших в результате отравления не обнаружено».

Дипломат также добавил, что растиражированные СМИ съемки на месте инцидента носят явно постановочный характер. Он сообщил, что находящийся в Стамбуле оппозиционный журналист Асаад Ханна выложил на своей странице в соцсети Twitter видеоролик якобы с места происшествия, на котором неизвестный человек, предположительно из "Белых касок", позирует на фоне кустарной бомбы с химической начинкой, которая якобы упала в спальню одного из строений в Думе. «Постановочный характер этого действа не вызывает сомнений. Траектория предполагаемого попадания бомбы неестественна. Она пробила крышу и спокойно улеглась на деревянную кровать, нисколько ее не повредив. Ясно, что ее туда положили при подготовке к съемке», — сказал Небензя.

При этом в Вашингтоне, Лондоне и Париже сразу же сделали вывод о виновности сирийских властей, однако основной груз ответственности возложили на Россию и Иран, «по нынешней моде сделано это было молниеносно и без всякого расследования». «Интересно и такое совпадение: химическая провокация в Думе 7 апреля произошла сразу после того, как американская делегация в Совете Безопасности получила намек созвать 9 апреля экспертные консультации по своему проекту резолюции по расследованию инцидентов с химическим оружием. А в изначальный текст документа 9 апреля также были внесены "далеко идущие изменения», — сообщил Небензя. «В этих мутных обстоятельствах, конечно, надо разбираться. Но разбираться честно, объективно и беспристрастно, не пренебрегая принципом презумпции невиновности, и ни в коем случае не предрешая ход расследования», — подчеркнул постпред РФ.

По его словам, «внешние спонсоры в лице ведущих западных стран готовы были схватиться за любую соломинку, чтобы сохранить хотя бы небольшой очаг террористического сопротивления на расстоянии выстрела от сирийской столицы, чтобы боевики и дальше могли терроризировать простых жителей, отнимать у них еду и выпрашивать у международного сообщества гуманитарную помощь». «Начавшийся в 2013 году "химический сериал" нам продолжают демонстрировать с таким расчетом, чтобы каждая новая серия перекрывала своим резонансом предыдущую. Шестого апреля новые главари группировки (ТОЗР) "Джейш-аль-Ислам" по наущению своих покровителей сорвали эвакуацию четвертой партии боевиков из Думы и возобновили ракетно-минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска. По официальным данным, погибли 8 и пострадали 37 мирных жителей. К сожалению, мы не увидели заявления западных столиц, осуждающих обстрелы исторической части Дамаска. А на следующий день боевики обвинили сирийские власти в сбросе бочковых бомб с отравляющими веществами, путались при этом в версиях, называя то хлор, то зарин, то смесь отравляющих газов», — заявил он. «Не менее оперативно эти сообщения перекочевали в СМИ. Вынужден еще раз сказать, что у многих из этих сомнительных оппозиционных структур имеется точный список электронных адресов представителей членов СБ ООН. Из чего следует, что некоторые наши коллеги безответственно относясь к своему статусу, сливают чувствительную информацию своим протеже», — продолжил разносить США Небензя. Более того, постпред задался вопросом, а когда у них в ООН пройдет открытый брифинг СБ ООН по итогам оценочной миссии в уничтоженной ковровыми бомбардировками НАТО сирийской Ракке. «Хотел бы воспользоваться случаем, чтобы запросить открытый брифинг Совета Безопасности по итогам оценочной миссии ООН в Ракку и ситуации в лагере Эр-Рукбан. Видим, как члены коалиции пытаются "замотать" решение проблем, вызванных их действиями в Сирии. В частности, по стиранию с лица земли Ракки в ходе ковровых бомбардировок», — сообщил дипломат.

В итоге уже Россия сама требует немедленного проведения расследования. «Швецией подготовлен проект резолюции по расследованию инцидента. В принципе, для того чтобы расследовать его, ОЗХО не требуется никакая резолюция. Но мы готовы рассмотреть и эту резолюцию. Мы сегодня предлагаем сделать то, что вы задумали в своем проекте: пусть ОЗХО, которая устами гендиректора господина Узюмджю заявила о готовности разобраться с этим, немедленно, завтра же, вылетает в Дамаск», — заявил постпред РФ, добавив, что сирийские власти и российские военные обеспечат все условия для выезда на место предполагаемого инцидента. «Это, кстати, то, к чему нас призывал президент Трамп и другие западные лидеры», — сказал он.

Однако, только защитой Асада и объяснением на пальцах в этот день дело не ограничилось и от Сирии постред Небензя перешел к Британии, поинтересовавшись, а чего там с расследованием по делу Скрипалей, а то слухи доходят один чудней другого: пока «отравленные «Новичком» Скрипали живы и уже почти здоровы, британские власти кремировали их домашних животных, грозятся снести дом и бар Скрипалей и отказываются пустить в Англию их родственников. «Теперь англичане уходят от прозрачного расследования и ответов на поставленные вопросы, а попутно заметают следы», — заявил Небензя. Более того, появилась информация, что непонятно каким там боком объявившееся в Англии ЦРУ грозит увести Скрипалей в США, после чего мы их можем уже и не увидеть.

И какая должна после такого выступления была быть реакция США. Правильно, никакой. Постпред этой страны Хейли просто сделала вид, что не слышала выступления нашего постпреда и продолжила повторять свои мантры. По ее словам, «только настоящее чудовище» способно совершать преступления против мирных жителей в Сирии. «Чудовище, которое хочет сделать так, чтобы не было ни больниц, ни врачей, которые могли бы смягчить боль… чудовище, которое несет ответственность за эти нападения, у него нет совести, его даже не шокируют фотографии детей. Российский режим, руки которого также в крови сирийских детей, не стыдятся фотографий мертвых детей», — сказала она. И тут с ней можно согласиться, вот пройдет открытый брифинг по Ракке и мы все узнаем, какие чудовища под звездно-полосатым флагом уничтожали ковровыми бомбардироваками город, не дав людям уйти оттуда. Далее был долгий рассказ, как Россия и Иран помогали травить сирийских детей, что у США просто завались доказательств и она могла бы их показать, но не покажет, потому что и так все знают кто виноват. Особенно убедителен был ее аргумент с фото. «Чудовище» и Россию даже не смущают наши фотографии погибших детей. Мы им уже показывали эти фотографии в прошлом году и до сих пор никакой реакции», — заявила Хейли. Нет, оно то конечно смотреть жутковато, кто спорит, но вот два года бегать с одними и теми же фотографиями, да еще после разоблачения «Белых касок» и ожидать, что Асад с Путиным сейчас разрыдаются — это как бы наивно. После столь яркого выступления, закончила Хейли еще одной домашней заготовкой. «Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость свершилась. В этот момент истории Совет Безопасности ООН или выполнит свои обязательства, или продемонстрируют свой полный провал в защите людей в Сирии. В любом случае США ответят», — сказала Хейли. Впрочем, уже ответили и заявили, что воевать в Сирию не полезут, .

У выступавшего дальше француза количество убитых выросло до 50, а пострадавших до 1000. Помимо этого он рассказал, как действовал газ, опускаясь в убежища. Он, наверное мог бы придумать и еще что-то, но тоже не стал ибо «и всем все и так понятно». По его словам, проведенное за сутки расследование уже выдало, что нет никаких сомнений, кто стоит за этим «жутким» преступлением — только режим Асада мог стоять за этим и никто иной. Впрочем, может нанесли удар химическим оружием и сами русские. Так 7 апреля представитель Франции заметил, что наши самолеты были замечены в районе Дамаска и только с молчаливого согласия России Асад мог травить мирных жителей. По итогам Франция тоже решила выставить России ультиматум из двух пунктов: Во-первых, они потребовали прекращение боевых действий против террористов и это уже почти случилось — террористы практически выбиты. А во-вторых, потребовали создание нового международного органа, который мог бы назвать виновного Асада и Россию и привлечь их к ответственности.

Удивила выступавшая далее Британия. Оказалось, что в отличие от своих друзей, англичане слушали нашего представителя и попытались даже изобразить некий экспромт. Сначала, в обязательной программе их постпред заявила, что именно сирийское правительство, а также Россия и Иран своим сопротивлением продолжают создавать там нестабильность. Также она подтвердила, что над Дамаском видели российские самолеты. А далее уже явно было не по тексту. «Мы тоже считаем виновным Асада, но согласны с Россией — необходимо расследование кто несет ответственность за эту химическую атаку», — заявила она. Как вяжется одно с другим неясно, но да требовать логики от британцев … Далее была выпущена еще одна связка шаблонов: они поддерживают предложение Соеденныных Штатов, ответственность за жестокость в Сирии несет только Асад, Россия хочет перевернуть дискуссию с обвинения Асада на разговор между Востоком и Запада, но мы не должны это позволить. Крокодиловые слезы России, на них можно было быстро ответить — необходимо просто провести расследование и убедиться в виновности Асада и так далее. А вот про Солсбери леди задело. По ее словам, британское правительство в Солсбери ведет работу по защите населения, а сирийское правительство травит свое население. Более того их правтельство проводит крайне тщательное расследование о результатах которого они сообщат в ООН, как только будут эти результаты. Правда, когда они будут опять не ясно. И вообще они не хотят загонять Россию в угол, она сама себя туда загнала. Ах да, Россия говорила о друзьях США — мы гордимся, что мы друзья США. Выдавала британка, до которой уже в целом дошло понимания провала, но роль надо было доиграть до конца.

Впрочем, Совбез состоит не только из США и их «друзей» с розданными заранее бумажками. Как минимум еще четыре члена Совбеза однозначно осудили намерения США начать односторонние действия в отношении Сирии, подтвердили приверженность целостности этой страны, заявили о необходимости политического диалога всех сторон и потребовали, в конце концов выяснить правду. Среди них было два наших соседа Китай и Казахстан, который призвал проверить факты атаки и сообщить есть ли надежные источники, помимо «Белых беретов». «А то у нас то 25 погибших, то 70, то 150. Российская федерация вот вообще отрицает факт атаки, так давайте проверим. Мы не становимся ни на одну сторону, а требуем узнать правду», — заявили казахи. Они же подтвердили, что сирийские власти часто соообщали о наличии химического оружия у боевиков, но эти сообщения никто не проверял. Китайцы к тому же потребовали снова передать расследование дела Скрипалей под эгиду ОЗХО. В том же русле выступили представители Боливии и Перу.

Заканчивал же заседание Совбеза представитель Сирии, который помимо прочего поинтересовался, а почему у Белых беретов» гибнут всегда только женщины и дети и никогда — боевики, а также озаботился судьбой «бедных бородатых крошек», предложив европейцам их усыновить. «Могу вам рассказать, что на границе с Турцией и в районе Голландских высот до сих пор сидят несколько десятков тысяч хороших добрых умеренных террористов. Здесь есть те, кто хочет их усыновить с их черными знаменами и белыми беретами. Они могут, например, переехать в Европу в виде беженцев», — пошутил он.

Подводя итоги этого заседания Совбеза отметим, что наш МИД наконец-то перестал оправдываться, пытаться достучаться до совести или напомнить о международных правах, а начал ставить американское и прочее хамло на место. Даже по ходу этого выступления Небензя остудил Хейли, заявив, что если она еще раз назовет Россию «режимом», то он закроет заседание. Более того, наши более не собираются играть в некие хитрые планы, говоря о вещах, какие они есть. «Партнеры» больше не партнеры, а банальные лжецы, которые не понимают, что тащат мир к новой жуткой войне.Правда, как опять же сказал Небензя, там так и не понимают, что творят. Более того, как только что-то не по их, сразу закрывают глаза и зажимают уши, твердя свои мантры.

В этот раз наш МИД остудил американские горячие головы. Вот только надолго ли?

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