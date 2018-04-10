|Асія Ахат вразила шкіряною сукнею-комбінезоном (ФОТО)
|10.04.2018 19:10
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Відома скрипалька та співачка Асія Ахат відкривала неймовірний концерт "Вечір прем'єр з Катериною Осадчею", загравши попурі з пісень українських виконавців, втім, не менш ніж музика красуні увагу шанувальників привернуло вбрання зірки.
Для цього виступу Ахат вибрала сміливий чорний комбінезон з паєтками від бренду GREATLOOK, доповнивши його білою сукнею.
"Можна сказати, що Ассія сама була автором цього образу, а ми лише допомогли втілити в життя її ідею", - сказала дизайнер Катерина Кулешова.
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