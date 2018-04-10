В селе Покровское Мангушского района Донецкой области локальный депутат, который также является владельцем станции технического обслуживания автомобилей, избил, связал цепью и запер в гараже своего работника. Об этом в своем сюжете во вторник, 10 апреля, сообщает региональный телеканал ТV7.

По информации журналистов, крики о помощи услышала местная жительница, проезжавшая мимо гаража на велосипеде. Она и вызвала полицию, которая освободила пленника, информирует svodka.net.

В настоящий момент житель села, 32-летний Илья Орлов, госпитализирован в местную больницу с диагнозом «ушибленные раны в области головы, лица, переносицы, нижней губы, рубленые раны левой голени».

По словам пострадавшего, он попал на цепь в качестве наказания за то, что отказался выполнять работу – красить автомобиль, поскольку был занят выполнением другого задания. Журналистам он также сообщил, что ранее работодатель часто избивал работников, а те боялись на него пожаловаться.

В свою очередь, в полиции, комментируя обстоятельства дела, акцентировали внимание на том, что пленник в момент освобождения был пьян.

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«Полицейские увидели человека, у которого руки и ноги были связаны цепью и липкой лентой. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Селяне обратились к его хозяину и попросили его угомонить. Мужчина связал своего знакомого и запер в гараже, объяснив, что у него не было другого выбора», — рассказали в полиции, добавив, что в настоящий момент занимаются выяснением всех обстоятельств дела.

Глава района уже пообещал взять расследование этого дело под личный контроль и «не позволить спустить на тормозах».

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