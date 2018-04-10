Более 300 тыс. украинцев выбрали себе семейного врача

"По состоянию на сегодняшнее утро, 10 апреля, уже более 305 тыс. деклараций подписано", - сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает "Интрефакс-Украина".

Больше только деклараций подписано в Закарпатской области (более 27 тыс.), Киеве (более 27 тыс.), Донецкой (20 тыс.), Черновицкой (14000) и Полтавской областях (14 тыс.). Меньше деклараций подписано в Херсонской, Черкасской, Ровенской, Сумской и Черниговской областях (от 100 до 1000 деклараций в каждой области).

Напомним, за первую неделю кампании более 150 000 украинцев выбрали себе семейного врача.

В день запуска кампании 12,5 тыс украинцев выбрали себе семейного врача.