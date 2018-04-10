Информатор спецслужб по делу юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского Александр Перепеличный переехал в Лондон в 2010 году, он умер во время пробежки в 2012 году от сердечного приступа. Тогда полиция сказала, что его смерть не вызывает подозрений. Сейчас расследование его гибели возобновили. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Перепеличный прожил в Великобритании два года Фото: ЕРА Тогда полиция заявила, что его смерть не была подозрительной, однако вскоре в его организме были обнаружены следы ядовитого растения.Токсикологические тесты, сделанные в 2015 году, показали, что смерть Перепеличного могла быть убийством с использованием редкого яда, однако полицейские заявили, что дальнейшие исследования это не подтвердили.В данный момент расследование возобновилось. Будут заслушаны коронер, специалисты по растениям и токсикологи.По данным издания, представители полиции уже дали показания в суде. Информатор спецслужб по делу Магнитского Александр Перепеличный переехал в Лондон в 2010 году. Он умер во время пробежки в 2012 году от сердечного приступа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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