|
В Великобритании возобновили расследование гибели информатора по делу Магнитского Перепеличного
|
10.04.2018 19:14
|
Информатор спецслужб по делу юриста инвестиционного фонда Hermitage
Capital Сергея Магнитского Александр Перепеличный переехал в Лондон
в 2010 году, он умер во время пробежки в 2012 году от сердечного
приступа. Тогда полиция сказала, что его смерть не вызывает
подозрений. Сейчас расследование его гибели возобновили. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Перепеличный прожил
в Великобритании два года Фото: ЕРА Тогда полиция заявила, что его
смерть не была подозрительной, однако вскоре в его организме были
обнаружены следы ядовитого растения.Токсикологические тесты,
сделанные в 2015 году, показали, что смерть Перепеличного могла
быть убийством с использованием редкого яда, однако полицейские
заявили, что дальнейшие исследования это не подтвердили.В данный
момент расследование возобновилось. Будут заслушаны коронер,
специалисты по растениям и токсикологи.По данным издания,
представители полиции уже дали показания в суде. Информатор
спецслужб по делу Магнитского Александр Перепеличный переехал в
Лондон в 2010 году. Он умер во время пробежки в 2012 году от
сердечного приступа.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира