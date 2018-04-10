В селе Покровское близ Мариуполя депутат сельсовета Иван Комаров посадил рабочего собственной СТО на цепь. Так народный избранник решил наказать мужчину за отказ выполнять дополнительную работу, передает корреспондент .

Как сообщил пострадавший, это не первый случай насилия со стороны Комарова.

"Очень больно избил. Затем связал мне руки и ноги, чтобы я не мог пошевелиться. Сделал кляп, чтобы не позвал на помощь. Это знали другие работники СТО, но молчали из страха. Депутат бил и других рабочих", - отметил пострадавший Илья.

Пленного увидели местные жители и вызвали полицию. Сейчас правоохранители устанавливают детали происшествия.

"Прибывшие на место полицейские увидели 32-летнего мужчину, у которого руки и ноги были связаны цепью и клейкой лентой. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области

С травмами головы и ног мужчину доставили в местную больницу. Если вина депутата будет доказана, обидчику грозит до 3 лет лишения свободы.

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