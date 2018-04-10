Помощник президента считает, что Россию ждут несколько веков "геополитической одиночества", но это нельзя назвать изоляцией, передает со ссылкой на .

В статье в журнале "Россия в глобальной политике" Сурков также сравнил Россию с человеком, родившимся в смешанном браке.

По мнению помощника Владимира Путина, только сейчас становится понятно, что произошло в 2014 году.

"14-й год памятный важными и очень важными свершениями, о которых всем известно и все сказано. Но самое важное из тогдашних событий только сейчас открывается нам ... - это завершение эпического путешествия России на Запад, прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью западной цивилизации, породниться с "хорошей семьей" европейских народов ", - отметил Сурков.

"Наконец, решено было заявить о правах. То, что произошло в 14-м году стало неизбежным. При внешней образе русской и европейской культурных моделей, у них непохожие софты и неодинаковые разъемы. Сложиться в общую систему им не дано ... Россия это западно-восточная страна-полукровка ", - уверен помощник Путина.

В то же время, Сурков надеется, что Россия не окажется в полной изоляции, несмотря на то, что продолжит вести войны, которые, по его мнению, тоже есть "способом общения".

"Россия, точно, будет торговать, привлекать инвестиции, обмениваться знаниями, воевать (ведь война тоже способ общения), участвовать в коллаборациях, состоять в организациях, соперничать и сотрудничать", - говорит он.

Помощник Владимира Путина курирует боевиков ОРДЛО на Донбассе, определяет внутреннюю и кадровую политику в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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