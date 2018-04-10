Подумав о енотах, большинство из нас представляют надоедливых существ, которые только и делают, что роются в пакетах с мусором и пакостят. Но Мелани (Melanie) кладет конец этим оскорбительным заблуждениям.

svodka.net/

Она мульти-талантливое животное, которое умеет хлопать в ладоши, плясать, мыть пол, играть на барабанах и даже ездить на велосипеде! 4-летний енот, который живет в графстве Кент, по развитию может сравниться с маленьким ребёнком и вероятно он является самым умным и талантливым енотом в мире. , информирует svodka.net.

Мелани, которая знает более 100 команд, стала интернет-сенсацией после того, как её хозяйка выложила на You Tube видеоролик, где Мелани разъезжает на велосипеде.

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