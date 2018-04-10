По разным подсчетам, во Вроцлаве до 10% населения города могут составлять граждане Украины

Сейчас во Вроцлаве установлено 154 новых стационарных билетных терминала. Кроме этого, в городском транспорте почти 3000 компостеров с функцией приобретение проездного билета в трамваях и автобусах. До сих пор они имели три языковые версии: польский, английский и немецкий, теперь появилась и украинский язык, сообщает "Простор".

Новый язык в билетных терминалах ввела компания Mennica Polska, которая отвечает за продажу билетов во Вроцлаве. По разным подсчетам, во Вроцлаве до 10% населения города могут составлять граждане Украины.