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В польском Вроцлаве в транспорте ввели обслуживание на украинском языке
10.04.2018 19:20
В польском Вроцлаве в транспорте ввели обслуживание на украинском языке
По разным подсчетам, во Вроцлаве до 10% населения города могут составлять граждане Украины
В терминалах для покупки проездных билетов и компостерах общественного транспорта Вроцлава (Нижняя Силезия, Польша) ввели автоматическое обслуживание на украинском языке.
В польском Вроцлаве в транспорте ввели обслуживание на украинском языке Фото: dilovamova.com

Сейчас во Вроцлаве установлено 154 новых стационарных билетных терминала. Кроме этого, в городском транспорте почти 3000 компостеров с функцией приобретение проездного билета в трамваях и автобусах. До сих пор они имели три языковые версии: польский, английский и немецкий, теперь появилась и украинский язык, сообщает "Простор".

Новый язык в билетных терминалах ввела компания Mennica Polska, которая отвечает за продажу билетов во Вроцлаве. По разным подсчетам, во Вроцлаве до 10% населения города могут составлять граждане Украины.

Напомним, что украинский язык в билетных терминалах транспорта введено также в Познани. Также Познань - первый город Польши, который запустил специальную подстраницу для граждан Украины на сайте города. На ней украинцы родным языком могут найти информацию о городе, работу и образование.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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