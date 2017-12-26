Цены на нефть во вторник снижаются на ожиданиях возобновления работы Forties

Цена на нефть во вторник, 26 декабря, по состоянию на 16:00 была такой: на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent составила $65.32 (количество контрактов — 248,000), мартовские- 64.78 (количество контрактов за день — 197,016). Фьючерсы на американскую нефть марки WTI к этому же времени торговались у отметки — $58.55, мартовские фьючерсы — $58.61, информирует еizvestia.com.

Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX:

Brent — 65.29 (февральские фьючерсы), 64.79 (март)

WTI — 58.54 (январские фьючерсы), 58.61 (февраль).

Финансовый знаток «Экономических известий отмечает, что мировые цены на «черное золото» во вторник утром несколько подросли, так как инвесторы ожидают данных статистики по запасам в США за прошедшую неделю. Днем же цены перешли к снижению на фоне новостей об испытании трубопровода Forties под давлением перед окончательным восстановлением его мощностей.

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