Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в пятницу, 25 октября.

Указано, что накануне в четверг средняя суточная температура воздуха составляла +10,5 градусов, а максимальная поднялась лишь до +12,8 градусов.

"Это значит, что в Киев вернулась осень. Нынешнее "бабье лето" длилось 12 дней, оно ознаменовалось четырьмя температурными рекордами", – говорится в сообщении.

Климатологи обсерватории отметили, что самым коротким в XXI веке "бабье лето" было в 2017 году, когда оно длилось пять дней, а самым длинным в прошлом году – 14 дней.

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