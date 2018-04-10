S&P подтвердило рейтинги ПриватБанка "CCC+/C" и отозвало их по просьбе банка

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги украинского ПАО КБ "ПриватБанк" на уровне "CCC+/C" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства во вторник.

"Подтверждение (рейтингов) отражает наше мнение о том, что кредитоспособность ПриватБанка остается уязвимой, несмотря на его национализацию, и что банк зависит от благоприятных деловых, финансовых и экономических условий для удовлетворения своих финансовых обязательств", - отмечает агентство.

Оно также указывает на судебные риски, связанные с экс-держатели выпусков еврооблигаций, попавших под процедуру bail-in в конце 2016 года, когда банк был национализирован. Сроки и возможный результат решения этого вопроса в настоящее время крайне неопределенны, добавляет S&P.

Однако за исключением этого агентство считает, что банк вряд ли допустит дефолт по каким-то обязательствам в течение следующих 12 месяцев.

S&P также отмечает постепенный прогресс в реструктуризации банка после национализации, включая разработку новой стратегии роста, постепенную очистку баланса банка и укрепление его управленческой команды с назначением нового главы правления и других опытных специалистов в правление и наблюдательный совет.

Прогноз стабильный агентство поясняет ожиданиями текущей государственной поддержки банка после его национализации.

После подтверждения рейтингов S&P они были отозваны по просьбе банка.

В ПриватБанке подтвердили завершение сотрудничества с S&P в рамках политики банка по оптимизации затрат, в том числе и по работе с рейтинговыми агентствами. У ПриватБанка остаются кредитные рейтинги международных агентств Fitch и Moody's.