Сегодня во Львове неизвестные подожгли отдельное помещение на территории школы №65, что на ул. Роксоланы, 35. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает

"Инцидент произошел в 16 часов. Неизвестные подожгли здание школы № 65, в котором дворник держал свой инвентарь. На место работала полиция и пожарно-спасательная служба, пожар уже ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет. Продолжается служебное расследование", - сообщили во Львовском городском совете.

Напомним, на ул. Гайдара, 3 в Киеве возле школы произошел пожар.

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