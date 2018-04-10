В Виннице на одной из строек произошел обвал стены, в результате чего под обломками оказались трое людей.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, информирует svodka.net.

«10 апреля в 15:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на ул. Соборной в городе Винница на одной из строек произошел обвал стены», — сказано в сообщении.

Отмечается, что к месту происшествия были направлены дежурные караулы двух государственных пожарно-спасательных частей. Так, работники ГСЧС с помощью спецоборудования освободили двух пострадавших из-под завалов. Третий строитель выбрался самостоятельно. Двух мужчин медики госпитализировали в лечебное учреждение.

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