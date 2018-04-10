Глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство планирует запустить в России систему индивидуального пенсионного капитала. Силуанов считает, что гражданам России не стоит рассчитывать только на государство Фото: ЕРА По словам министра, государство в ближайшее время планирует запустить систему индивидуального пенсионного капитала, в рамках которой работники будут откладывать часть своих заработков, чтобы использовать их после выхода на пенсию.Согласно рейтингу Глобального пенсионного индекса 2017 года, Россия является одной из худших в мире стран для пенсионеров, обогнав лишь Бразилию, Грецию и Индию.По прогнозу Министерства экономического развития в ближайшие 20 лет в РФ не ожидается роста пенсий. В 2015 году президент России Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий индексацию пенсий работающих пенсионеров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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