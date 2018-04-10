Глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что
правительство планирует запустить в России систему индивидуального
пенсионного капитала. Силуанов считает, что гражданам
России не стоит рассчитывать только на государство Фото: ЕРА
По словам министра, государство в ближайшее время планирует
запустить систему индивидуального пенсионного капитала, в рамках
которой работники будут откладывать часть своих заработков, чтобы
использовать их после выхода на пенсию.Согласно рейтингу
Глобального пенсионного индекса 2017 года, Россия является одной из
худших в мире стран для пенсионеров, обогнав лишь Бразилию, Грецию
и Индию.По прогнозу Министерства экономического развития в
ближайшие 20 лет в РФ не ожидается роста пенсий. В 2015 году
президент России Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий
индексацию пенсий работающих пенсионеров.
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