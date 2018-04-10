|Определились соперники сборной Украины на ЧМ по баскетболу 3х3
|10.04.2018 19:31
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Мужская национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 получила соперников по чемпионату мира 2018 года, информирует со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.
"Желто-голубые" попали в группу D, где будут соревноваться с представителями Латвии, Хорватии, Иордании и Нигерии.
В четвертьфинальный раунд попадут только по две команды из группы.
Вашему вниманию составы других секстетов:
Группа А - Сербия, Нидерланды, Румыния, Новая Зеландия, Киргизтан;
Группа В - Словения, Польша, Эстония, Япония, Эквадор;
Группа С - Россия, Бразилия, Монголия, Канада, Филиппины.
Отметим, что финальный турнир чемпионата мира по баскетболу 3х3 пройдет 8-12 июня на Филиппинах.
Добавим, что сборные Украины по баскетболу 3х3 сыграют также на III летних Юношеских Олимпийских играх.