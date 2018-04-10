Фриз обсудила с уполномоченным Бундесвера по вооруженным силам вопрос деятельности института военного омбудсмена

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз обсудила с уполномоченным Бундесвера по вопросам вооруженных сил Хансом-Петером Бартельсом вопрос деятельности института военного омбудсмена.

"Сосредоточились на обсуждении вопроса деятельности института военного омбудсмена, его функционале и направлениях работы на примере Германии. Опыт ФРГ свидетельствует об эффективности данной институции как для защиты прав и свобод военнослужащих, так и для качества осуществления демократического контроля над вооруженными силами", - написала И.Фриз на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

По ее словам, собеседники обсудили вопросы демократического контроля над вооруженными силами, а также порядок прохождения службы женщинами-военнослужащимии привлечение на аутсорсинге независимых экспертных центров для повышения качества реформ.