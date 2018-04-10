ждут тяжелые последствия в случае применения силы в Сирии в ответ на химическую атаку в восточной Гуте.

Об этом заявил российский постпред при Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, передает со ссылкой на .

"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям", - сказал Небензя.

Он обвинил , Великобританию и Францию ​​в ведении "конфронтационной линии в отношении Москвы" и призвал западных политиков "уменьшить ястребиную риторику".

7 апреля сообщили об очередной атаке на восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.

В тот же день в Госдепе заявили, что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов. В утверждают, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в Думе бомбы с хлором не соответствуют действительности.

9 апреля президент Дональд Трамп заявил, что решение относительно ответа на события в Сирии будет принято в течение следующих 24-48 часов.

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