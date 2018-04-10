|Украина запускает пассажирский поезд из Киева в Ригу
|10.04.2018 19:35
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Министерство инфраструктуры Украины анонсировало запуск нового железнодорожного маршрута. Поезд «четырех столиц» будет следовать из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс, пишет на своей странице в Facebook заместитель министра Юрий Лавренюк.
«Тарифній совет МИУ внес изменения в тарифы на перевозку пассажиров и багажа в международном сообщении, подписан соответствующий приказ и направлен на госрегистрацию в Минюст», — написал Лавренюк, информирует svodka.net.
По его словам, министр инфраструктуры подписал соответствующий приказ, который направлен в Министерство юстиции на государственную регистрацию.
«Укрзализныця» уже закупила 28 новых пассажирских вагона у Крюковского вагоностроительного завода, которые будут в ближайшее время курсировать в направлении Киев-Минск-Вильнюс-Рига. Стоимость билета в купейном вагоне в Ригу, будет составлять около 1855 грн (59 €) «, — написал заместитель министра.
В комментариях в Facebook Лавренюк отметил, что поезд будет отправляться из Киева около 15:00 и прибывать в Ригу около 6:00 на следующий день.
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