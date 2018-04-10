22 народных депутата Украины подписали обращение к осужденному в аннексированном Крыму активисту Владимиру Балуху с просьбой прекратить голодовку, начатую 19 марта. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Балух голодает с 19 марта Фото: krymr.com Нардепы попросили Балуха "в связи со стремительным ухудшением его здоровья и риска потери жизни" остановить голодовку. "Украине нужны живые герои. Ваши здоровье и жизнь будут лучшей частью победы Украины", – говорится в сообщении.Парламентарии отметили, что борьба Балуха служит примером для всей Украины.Обращение подписали Рефат Чубаров, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Егор Соболев, Владислав Голуб, Сергей Лещенко, Валерий Карпунцов, Юрий Соловей, Иван Спорыш, Олег Мусий, Виктор Кривенко, Владимир Арешонков, Юрий Деревянко, Леонид Емец, Татьяна Острикова, Михаил Головко, Юрий Павленко, Андрей Белецкий, Борислав Береза, Игорь Шурма, Виктор Вовк, Геннадий Кривошея.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Родственники фермера, известного своей проукраинской позицией, предполагали, что сотрудники спецслужбы подбросили боеприпасы.4 августа 2017 года крымский "суд" приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Активист свою вину не признал.Крымские правозащитники назвали дело сфабрикованным и подали две жалобы в Европейский суд по правам человека.2 октября "суд" отменил приговор Балуху, но оставил его под арестом. Уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение другим составом "суда".16 января 2018 года Балуха взяли под стражу в зале Раздольненского районного "суда" оккупированного Крыма. Его приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. руб. (почти 5 тыс. грн).14 марта "Верховный суд" аннексированного Крыма исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего приговор смягчили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.19 марта стало известно, что Балух объявил бессрочную голодовку, чтобы выразить протест против приговора по сфабрикованному уголовному делу.2 апреля Динзе рассказала, что украинца избил конвой после заседания по рассмотрению апелляционной жалобы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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