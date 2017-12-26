В Кремле не согласны с мнением, что неучастие оппозиционера Алексея Навального в президентских выборах в России снизит их легитимность и скажется на явке избирателей, заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков. Песков: Призывы к бойкоту, непременно, подлежат очень скрупулезному изучению Фото: ЕРА По словам Пескова, "призывы к бойкоту, непременно, подлежат очень скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству".Он отметил, что в Кремле не согласны с мнением, что неучастие Навального в президентских выборах снизит их легитимность и скажется на явке избирателей. Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Навальный объявил о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила, что оппозиционер может принять участие в выборах президента 2018 года, только если с него снимут судимости или изменят законодательство.25 декабря ЦИК принял решение об отказе в его регистрации.Навальный разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы в связи с непогашенной судимостью.8 февраля 2017 года при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам человека признавал приговор по делу "Кировлеса" сфальсифицированным и подчеркнул, что недопуск на выборы будет решением против 16 тысяч человек, которые его выдвинули. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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