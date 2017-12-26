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Песков заявил, что призывы Навального к бойкоту выборов в России следует изучить на предмет соответствия законодательству
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26.12.2017 16:29
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В Кремле не согласны с мнением, что неучастие оппозиционера Алексея
Навального в президентских выборах в России снизит их легитимность
и скажется на явке избирателей, заявил спикер президента РФ Дмитрий
Песков. Песков: Призывы к бойкоту, непременно, подлежат очень
скрупулезному изучению Фото: ЕРА По словам Пескова, "призывы к
бойкоту, непременно, подлежат очень скрупулезному изучению на
предмет соответствия или противоречия нашему законодательству".Он
отметил, что в Кремле не согласны с мнением, что неучастие
Навального в президентских выборах снизит их легитимность и
скажется на явке избирателей. Президентские выборы в
РФ пройдут 18 марта 2018 года.Навальный объявил о решении
участвовать в выборах президента в декабре 2016 года. Он
сказал, что идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию
справедливой и современной". Глава Центризбиркома РФ Элла
Памфилова говорила, что оппозиционер может принять
участие в выборах президента 2018 года, только если с него
снимут судимости или изменят законодательство.25 декабря
ЦИК принял решение об отказе в его
регистрации.Навальный разместил в интернете
видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в
связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы в связи с
непогашенной судимостью.8 февраля 2017 года при повторном
рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании
"Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал
Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения
свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс.
руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам
человека признавал приговор по делу "Кировлеса"
сфальсифицированным и подчеркнул, что недопуск на выборы будет
решением против 16 тысяч человек, которые его выдвинули.
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