Национальная полиция Украины решила смягчить условия принятия кандидатов, которые хотят служить в полиции.

Об этом рассказал глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства. В полиции разрешат претендентам пройти экзамен повторно, если они не смогли успешно сдать норматив с первого раза, информирует svodka.net.

«Я считаю, нам необходимо изменить подход и давать шанс кандидату «подтянуть» за несколько месяцев уровень своей подготовки до должного уровня», – заявил он.

Князев отметил, что за рубежом подобная практика существует уже давно.

«Если кандидат мотивирован и имеет желание служить в полиции, но на финальном экзамене не укладывается в норматив на несколько секунд, ему дают возможность «подтянуть» свои навыки. После нескольких месяцев дополнительной подготовки он снова сдает экзамен. В случае успешной сдачи кандидат поступает на службу в ряды полиции», — рассказал Князев.

Он добавил, что сейчас в в полицейской академии учатся 185 курсантов из 12 регионов Украины.

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