После того, как капитана крымского траулера "Норд" Владимира Горбенко отпустили под залог, он явился на допрос в Службу безопасности Украины. Членов экипажа судна "Норд" также отпустят сегодня после допроса в СБУ Фото: radiosvoboda.org сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик."Капитан пришел на допрос в Главное управление СБУ в Автономной Республике Крым", – заявил она. Сегодня Горбенко отпустили под залог. Членов экипажа судна "Норд" также отпустят сегодня после допроса в СБУ.Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа. 30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая. Членов экипажа судна оштрафовали.8 апреля Госпогранслужба Украины сообщила, что представители Генерального консульства РФ под прикрытием своего иммунитета пытались вывезти команду судна "Норд" в Россию через пункт пропуска в Харьковской области. В российском посольстве в Украине подчеркнули, что прорабатывают вопрос, как быстрее отправить в РФ команду судна "Норд".Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин рассказал, что оккупационные власти пытаются передать морякам украинские паспорта.9 преля стал известно, что члены экипажа "Норда" пытались попасть в оккупированный Крым. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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