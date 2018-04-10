Украинский суд наложил арест на российское судно-земсняряд с портом приписки Туапсе. Экипаж корабля занимался незаконной добычей песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник «Лебединые острова») на временно оккупированных территориях полуострова Крым.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его данным, судно принадлежит компании Trans Services Maritime, а песок, который добывали, использовали для строительства моста из России в оккупированный Крым, информирует svodka.net.

Поэтому прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту совершения незаконной добычи песка и разработки полезных ископаемых

С целью возмещения убытков в указанном уголовном производстве, 10 апреля постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым и на судно, которое сейчас находится в порту города Южный Одесской области и принадлежит Российской компании-нарушителю, наложен арест.

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